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Опубликовано 15 сентября, 09:10

Патрушев: Польша исчезнет за два-три дня в случае войны с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukasz Pawel Szczepanski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukasz Pawel Szczepanski

Польская государственность может прекратить существование за два-три дня, если Варшава вступит в военные действия против России. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, отвечая на рассуждения главы МИД Польши Радослава Сикорского о военном превосходстве над Москвой.

По словам Патрушева, польский министр «по-дилетантски» оценивает военный потенциал России и не учитывает, что в ходе специальной военной операции ВС РФ используют далеко не все имеющиеся возможности.

«Говоря о военном превосходстве Польши над Россией, Сикорский, по всей видимости, не осознаёт, что в случае вступления Польши в военные действия против России наша страна применит весь арсенал имеющихся у неё сил и средств и польская государственность прекратит своё существование за два-три дня», — заявил Патрушев в интервью аif.ru.

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Так помощник президента РФ прокомментировал недавние слова Сикорского, который утверждал, что Польша и её союзники по НАТО смогли бы достаточно быстро одержать победу в случае гипотетического конфликта с Россией. Свои выводы польский министр объяснял преимуществом альянса в авиации и наличии высокоточного вооружения.

А депутат Госдумы Алексей Журавлёв в ответ Сикорскому заявил, что для гипотетического взятия Варшавы хватило бы двух российских бригад. Парламентарий назвал рассуждения главы польского МИД бахвальством.

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Александра Вишнякова
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