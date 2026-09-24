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Опубликовано 24 сентября, 04:45

Сикорский вновь заявил о подготовке Польши к возможному конфликту с Россией

Радослав Сикорский. Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Радослав Сикорский. Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Польша готовится к возможному противостоянию и намерена укреплять меры «сдерживания» в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в комментарии газете «Известия».

Глава польского МИД в разговоре с журналистом высказался о необходимости подготовки страны к потенциальным угрозам. Он заявил, что Варшава рассматривает возможность усиления собственных возможностей для противодействия России.

«Мы должны готовиться, чтобы сдерживать вас», — сказал Сикорский.

При этом польский министр не уточнил конкретных сроков или сценариев, при которых может возникнуть необходимость подобных мер. Его заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в Европе о вопросах безопасности и обороны.

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Ранее Life.ru писал, что Радослав Сикорский рассказал о личных запасах на случай возможного кризиса или военных действий. Глава польского МИД сообщил, что подготовил продукты, оборудование и определил возможное место укрытия. По его словам, базовые навыки первой помощи и готовность к разным ситуациям могут пригодиться не только во время конфликтов, но и в обычной жизни.

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Юния Ларсон
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