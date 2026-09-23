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Опубликовано 23 сентября, 05:03

Захарова посоветовала готовящему запасы Сикорскому принять галоперидол

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского о подготовке к возможному военному кризису. Дипломат отреагировала на рассказ министра о домашних запасах с иронией.

Захарова привела слова польского министра в своём Telegram-канале и высказалась о его подготовке.

«Единственное, что ему реально нужно и прямо сейчас — галоперидол», — написала представитель российского МИД.

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Ранее Life.ru писал, что Радослав Сикорский рассказал о личных запасах на случай возможных военных действий. Среди подготовленного набора польский министр назвал продукты, оборудование и домашние заготовки. По его словам, он также заранее определил место, где можно укрыться при возникновении опасности.

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Юния Ларсон
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