Захарова посоветовала готовящему запасы Сикорскому принять галоперидол

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского о подготовке к возможному военному кризису. Дипломат отреагировала на рассказ министра о домашних запасах с иронией.

Захарова привела слова польского министра в своём Telegram-канале и высказалась о его подготовке.

«Единственное, что ему реально нужно и прямо сейчас — галоперидол», — написала представитель российского МИД.

Ранее Life.ru писал, что Радослав Сикорский рассказал о личных запасах на случай возможных военных действий. Среди подготовленного набора польский министр назвал продукты, оборудование и домашние заготовки. По его словам, он также заранее определил место, где можно укрыться при возникновении опасности.