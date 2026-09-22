«Адекватная оценка себя»: Захарова похвалила Стубба за здравую мысль
Захарова назвала здравой мыслью отказ Стубба быть переговорщиком с Россией
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Отказ президента Финляндии Александра Стубба претендовать на роль главного переговорщика Европы с Россией стал его «первой здравой мыслью за долгое время». Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова политика.
«Первая здравая мысль за долгое время: адекватная оценка себя — шаг на пути к выздоровлению», — сказала дипломат в беседе с РИА «Новости».
Напомним, Стубб в интервью Politico отверг предположение, что может возглавить европейскую сторону на возможных переговорах с Москвой по украинскому конфликту. По его мнению, у Европы, вероятно, не будет единого представителя, а сам он готов содействовать дипломатическим усилиям «из-за кулис». При этом финский президент не выступил против самого диалога с Россией. Он также высказался о перспективах переговоров по Украине. Стубб не ожидает заключения мирного соглашения в Нью-Йорке на этой неделе, однако считает возможным продвижение по отдельным вопросам.
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