«Адекватная оценка себя»: Захарова похвалила Стубба за здравую мысль

Напомним, Стубб в интервью Politico отверг предположение, что может возглавить европейскую сторону на возможных переговорах с Москвой по украинскому конфликту. По его мнению, у Европы, вероятно, не будет единого представителя, а сам он готов содействовать дипломатическим усилиям «из-за кулис». При этом финский президент не выступил против самого диалога с Россией. Он также высказался о перспективах переговоров по Украине. Стубб не ожидает заключения мирного соглашения в Нью-Йорке на этой неделе, однако считает возможным продвижение по отдельным вопросам.