Стубб счёл чрезмерными опасения спецслужб из-за угрозы со стороны РФ

Президент Финляндии Александр Стубб призвал европейские страны не допускать чрезмерной реакции на возможные гибридные атаки со стороны России. В интервью Politico он заявил, что военная эскалация «не в интересах России».

Заявление Стубба прозвучало после серии жёстких оценок европейских представителей. Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее допустил, что в ближайшие месяцы российские беспилотники или ракеты могут оказаться на территории стран НАТО. Руководитель чешской службы безопасности, в свою очередь, говорил о возможных действиях, провокациях под чужим флагом и масштабной кампании влияния.

Стубб считает, что европейским государствам в этой ситуации важно отделять реальные угрозы от предположений о дальнейшем развитии событий. Финская разведка, по его словам, фиксирует активность России, однако признаков непосредственной военной угрозы сейчас не обнаруживает.

Финский президент поставил под сомнение заявления некоторых разведывательных структур о возможном скором нападении России на другие государства. Он подчеркнул, что Европа должна оставаться настороже, но не делать выводов, которые не подтверждаются имеющимися данными.

Он также высказался о перспективах переговоров по Украине. Стубб не ожидает заключения мирного соглашения в Нью-Йорке на этой неделе, однако считает возможным продвижение по отдельным вопросам. В частности, он назвал потенциальным шагом вперёд договорённость о прекращении огня в Чёрном море, если она будет связана с поставками зерна или энергетикой. Стубб не исключил и более масштабных переговоров в дальнейшем. Среди возможных вариантов он назвал встречу президента РФ Владимира Путина и главаря киевского руководства Владимира Зеленского на саммите G20 в Майами в декабре, подчеркнув, что пока такой сценарий остаётся лишь возможностью.

Ранее аналитик CNN заявил, что европейские страны усиливают меры безопасности на фоне военных учений Белоруссии вблизи Сувалкского коридора — единственного сухопутного маршрута, связывающего страны Балтии с остальной территорией НАТО. Манёвры продолжались четыре дня у польской и литовской границ. Белорусские механизированные и танковые подразделения отрабатывали охрану границы, противодействие диверсионным группам и беспилотникам.