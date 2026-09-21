«Теперь мы мишень»: В Венгрии раскритиковали топливный проект с Украиной

Венгерский аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал планы разместить на территории Венгрии мощности для хранения украинских нефтепродуктов. По его мнению, такой шаг может увеличить риски для Будапешта в случае дальнейшей эскалации конфликта.

Кошкович связал свои претензии с политикой правительства премьер-министра Петера Мадьяра. Аналитик заявил в соцсети X, что Венгрия до сих пор могла оставаться в стороне от подобных рисков, однако после появления нового энергетического проекта ситуация, по его оценке, меняется.

«Мы вообще не были целью. До сих пор мы могли бы оставаться в стороне от всего этого», — написал Кошкович. Он также выразил мнение, что власти могли бы дождаться реакции других стран Евросоюза, прежде чем поддерживать подобные инициативы.

По версии аналитика, размещение украинских топливных резервов в Венгрии способно сделать страну потенциальной целью в случае гипотетического прямого военного столкновения с Россией. Это является оценкой Кошковича и не подтверждено какими-либо заявлениями российских властей о подобных намерениях.

Поводом для его комментария стал меморандум, который 20 сентября подписали группа «Нафтогаз» и венгерская MOL. Компании договорились совместно проработать проект строительства мощностей для хранения нефтепродуктов в Венгрии в районе украинско-венгерской границы. Объекты предполагается использовать для нужд украинского рынка.

В «Нафтогазе» объяснили инициативу продолжающимися российскими ударами по украинской топливной инфраструктуре. Исполняющий обязанности главы компании Сергей Федоренко заявил, что дополнительные мощности за пределами зоны ударов должны повысить стабильность поставок топлива. При этом речь пока идёт именно о меморандуме и разработке проекта, а не о уже построенных хранилищах.

Петер Мадьяр возглавляет правительство Венгрии после смены власти весной 2026 года. Его кабинет сохранил ограничения на военную помощь Киеву, но одновременно предпринимает шаги по улучшению отношений с Украиной.