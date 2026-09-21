Глава разведки Чехии допустил эскалацию между Россией и НАТО в ближайшие месяцы

Эскалация между Россией и НАТО может произойти уже в ближайшие месяцы. Об этом в интервью The Guardian заявил глава Службы безопасности и информации Чехии Михал Куделка.

Его предположение охватывает разные сценарии — от ограниченного вторжения на территорию одной из стран альянса до провокации под чужим флагом или масштабной информационной кампании.

«Это может произойти через месяцы, а не годы», — заявил глава чешской контрразведки, подчеркнув при этом, что европейские службы делают всё возможное для предотвращения подобного сценария.

Куделка также заявил, что ожидает усиления предполагаемой российской диверсионной активности в Европе. Аналогичные опасения в интервью The Guardian выразили руководители спецслужб Латвии и Швеции. При этом их оценки риска прямого военного столкновения разошлись.

Так, глава Службы государственной безопасности Латвии Нормунд Межвиетс заявил, что его ведомство не видит признаков скорого нападения. По его словам, пока неясно, существуют ли конкретные военные планы или речь идёт о действиях, призванных вызвать страх и неопределённость в европейских странах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл «страшилками» публикации о якобы существующих у России планах против НАТО. Он подчеркнул, подобные сообщения не имеют отношения к намерениям Москвы.