В Польше задержали 183 человека после серии нападений на школы

Масштабная полицейская операция после серии нападений с ножами на школы Польши привела к задержанию 183 человек. Правоохранители провели почти 138 тысяч проверок образовательных учреждений, сообщила польская полиция. По состоянию на утро 14 октября зафиксировано 472 происшествия, по которым проводятся проверки из-за подозрений в совершении правонарушений.

Заместитель министра внутренних дел Магдалена Рогульская ранее рассказала в эфире Radio ZET о 177 задержанных. По её словам, в отношении 43 человек были приняты дополнительные меры, включая помещение в воспитательные учреждения и специальные помещения для несовершеннолетних.

При этом окончательные обвинения фигурантам пока не определены. Замминистра пояснила, что юридическую оценку их действий можно будет дать после завершения разбирательств. Полицейские продолжают проверять сообщения об угрозах и круглосуточно отслеживают подозрительную активность в интернете.

Поводом для беспрецедентных мер безопасности стала череда нападений в польских учебных заведениях. За несколько дней в результате атак с холодным оружием один человек погиб, более десяти получили ранения. Инциденты произошли в Остроленке, Лещидуле-Новинах и Варшаве.

После случившегося премьер-министр Дональд Туск поручил усилить охрану школ. К патрулированию образовательных учреждений и прилегающих территорий привлекли около 20 тысяч полицейских. Власти намерены сохранять повышенные меры безопасности, пока существует угроза новых нападений.

Ранее Life.ru рассказывал о нападении 21-летней учащейся с ножом на людей у школы в Варшаве. Тогда пострадали три человека, включая двух несовершеннолетних. Подозреваемую задержали, а полиция начала выяснять мотивы её поступка.