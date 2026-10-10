Третье нападение за 4 дня: Ученица с ножом утроила резню у школы в Варшаве

Три человека пострадали в результате нового нападения с ножом в учебном заведении в Польше, причём одной из раненых потребовалась госпитализация. Как сообщает радиостанция RMF24 со ссылкой на полицию, подозреваемой оказалась 21-летняя ученица школы для взрослых в Варшаве.

Инцидент произошёл 10 октября на улице Минской, возле секретариата учреждения. Женщина напала на 17-летнюю девушку, которая пришла подавать документы. Пострадавшая получила ранение предплечья, после чего её доставили в больницу. Врачи оценивают состояние пациентки как не представляющее угрозы для жизни.

Травмы также получили ещё две посетительницы в возрасте 17 и 24 лет. По информации польских журналистов, они пострадали случайно и не были непосредственными целями нападения. Повреждения оказались незначительными, поэтому госпитализация им не потребовалась.

Правоохранители прибыли на место уже через четыре минуты после поступления сообщения. Подозреваемую задержали. Предварительно установлено, что студентка не была знакома с пострадавшими, а мотивы её поступка пока выясняются.

Это уже третий подобный инцидент в польских учебных заведениях за последние четыре дня. 7 октября в Остроленке 19-летний учащийся ранил девять человек, в том числе студентов и преподавателей. На следующий день в населённом пункте Лещидул-Новины 15-летний выпускник напал на сотрудников школы, в результате чего одна женщина погибла, а двое других получили ранения.

На фоне серии происшествий польская полиция усилила меры безопасности. К проверкам привлекли тысячи сотрудников правоохранительных органов, а возле образовательных учреждений увеличили число патрулей. Власти также обсуждают дополнительные способы предупреждения подобных преступлений.