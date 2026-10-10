В Хабаровске мужчина с ножом напал на 16-летнего подростка у кафе в районе площади Блюхера. Пострадавшего доставили в больницу, сообщили в городском управлении МВД.

По предварительным данным полиции, подросток находился возле кафе вместе с приятелем, когда к ним подошёл незнакомец и начал угрожать.

«После чего достал нож и причинил пострадавшему телесные повреждения», — говорится в сообщении ведомства.

Получив сообщение о нападении, полицейские выехали на место и начали обследовать прилегающую территорию. Подозреваемого вскоре задержали и доставили в отдел.

Подростку оказали медицинскую помощь. По данным МВД, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее Life.ru сообщал, что в Хабаровске мужчина с топором напал на ребёнка, катавшегося на самокате. Незнакомец подошёл к несовершеннолетнему в посёлке Горького и ударил его по ноге обухом топора. После обращения матери ребёнка полиция начала устанавливать личность нападавшего.