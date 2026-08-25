Мужчина с топором напал на ребёнка на самокате в Хабаровске

В Хабаровске неизвестный мужчина ударил несовершеннолетнего по ноге обухом топора, когда тот катался на самокате. Нападавшего сейчас разыскивают, сообщили в городском управлении МВД.

Инцидент произошёл в посёлке Горького. В полицию обратилась мать мальчика и рассказала, что незнакомец подошёл к её сыну и нанёс ему удар тупой стороной топора. Другие обстоятельства произошедшего и причины агрессии пока не уточняются.

Проверку проводят инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции №5 УМВД России по Хабаровску. Правоохранители устанавливают личность мужчины, после чего будет принято процессуальное решение.

Похожий случай на Дальнем Востоке произошёл в июне. Life.ru писал о нападении взрослого мужчины на 14-летнего подростка во Владивостоке. По данным СМИ, конфликт начался в лифте, после чего мужчина избил школьника, которому впоследствии диагностировали гематому и закрытую черепно-мозговую травму.