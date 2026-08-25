Избитую до кровоизлияния в глазах 4-летнюю девочку забрали у мамы на Камчатке

Четырёхлетняя девочка из Елизовского округа попала в больницу с множественными травмами. Врачи обнаружили у ребёнка повреждения головы, лица и тела, а также кровоизлияния в области глаз. В случившемся подозревают 23-летнюю мать девочки.

Елизовская городская прокуратура взяла под контроль расследование дела о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Ведомство проверяет обстоятельства получения ребёнком травм и действия матери.

«Ребёнка госпитализировали и диагностировали множественные поверхностные травмы головы, ушибы тканей лица и тела, субконъюнктивальные кровоизлияния с 2-х сторон», — проинформировали в прокуратуре.

По версии дознания, мать применяла физическое насилие к дочери. Врачи обнаружили травмы после того, как родственница привела девочку в больницу. Медики оказали ребёнку необходимую помощь и госпитализировали её.

Проверка показала, что в квартире не было продуктов и готовой еды. У девочки также не оказалось спального места и отдельного места для отдыха. Администрация Елизовского района решила немедленно забрать ребёнка у матери, поскольку дальнейшее пребывание девочки в квартире создавало угрозу её жизни и здоровью. После лечения ребёнка направят в специализированное учреждение.

Ранее в Санкт-Петербурге пьяная мать напала на врача, который приехал к её ребёнку. Медики прибыли к девятилетней девочке из-за ссадины на голове. Во время осмотра ребёнка мать ударила фельдшера. Полицейские приехали на вызов и задержали нарушительницу по горячим следам, после чего доставили её в отдел. На неё составили административный протокол за мелкое хулиганство.