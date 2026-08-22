В Кудрово пьяная мать напала на врача, приехавшего помочь её ребёнку

В Кудрово задержали женщину, которая набросилась на приехавшего к её дочери фельдшера. Об этом сообщили в мессенджере «Макс» полиции Санкт-Петербурга.

Тревожный звонок поступил стражам порядка Всеволожского района рано утром 21 августа, около 02:40. Из квартиры одного из домов на Ленинградской улице сообщили о нападении на медработника.

По предварительным сведениям, бригада приехала к 9-летней девочке, у которой была ссадина на голове. Пока фельдшер осматривала ребёнка, её ударила мать пострадавшей. Женщине 35 лет, и в тот момент она была пьяна.

Полицейские приехали на вызов и задержали нарушительницу по горячим следам, после чего доставили её в отдел. На неё составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Сейчас по случившемуся идёт проверка. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело.

А ранее в Челябинске бригаду скорой помощи атаковала компания нетрезвых мужчин. Всё началось у торгово-развлекательного комплекса в Калининском районе, когда медики привели в чувство одного из отдыхавших. Пациенту не понравились действия врачей, он начал ругаться, а затем принялся бить по служебной машине руками и ногами. В итоге врач пострадал.