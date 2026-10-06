Напавшего на медиков с ножом подростка с аутизмом доставили в психбольницу

Подростка, который напал с ножом на бригаду скорой помощи в Москве, доставили в специализированную психиатрическую больницу. В лечебницу направили и его мать. По предварительной информации, юноша состоял на учёте в психоневрологическом диспансере с диагнозом аутизм. Об этом сообщили оперативные службы.

«Юноша доставлен в специализированное лечебное заведения для людей с психические расстройствами», — приводит слова источника ТАСС.

По данным оперативников, мать подростка также наблюдается у психиатра. Женщину после происшествия доставили в специализированную больницу.

По уточнённым данным, подростку 17 лет. По предварительной информации, юноша испугался за мать, когда сотрудники скорой приехали к ним домой. Юноша заперся в туалете, а после этого вышел и напал на медиков с ножом. В результате инцидента пострадал один врач.

Ранее сообщалось, что бригада скорой помощи приехала на вызов к матери подростка. После прибытия медиков юноша закрылся в туалете, а затем напал на сотрудников скорой с ножом.