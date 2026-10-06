Подросток в Москве с ножом напал на прибывших сотрудников скорой помощи

В центре Москвы 15-летний подросток напал с ножом на сотрудников скорой помощи. Бригаду вызвала мать юноши. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Когда врачи прибыли по адресу в Пресненском районе столицы на улице Антонова-Овсеенко, подросток заперся в туалете. Медики постучали в дверь, после чего юноша неожиданно выскочил и набросился на них с ножом. В результате нападения фельдшер и санитар получили резаные раны в области щеки и виска. Оба пострадавших медика попали в больницу.

Известно, что нападавший и его мать стояли на учёте в ПНД и имели проблемы с психикой.

Ранее Life.ru писал о нападении подростка на школьницу в Ленинградской области. На спортивной площадке в посёлке Назия 14-летний школьник избил 16-летнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у неё перелом носа, ушибы и ссадины на голове.