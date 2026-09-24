Кузяев прошёл медосмотр перед переходом в махачкалинское «Динамо»

Бывший полузащитник сборной России Далер Кузяев близок к переходу в махачкалинское «Динамо». По данным Sport24, 33-летний футболист уже успешно прошёл медицинское обследование и находится в Махачкале.

Ожидается, что Кузяев подпишет контракт с дагестанским клубом по схеме «1+1» — на один сезон с возможностью продления ещё на год. Официально о заключении соглашения «Динамо» пока не объявляло.

Сейчас хавбек находится в статусе свободного агента. Летом он покинул казанский «Рубин» после истечения контракта — клуб решил не продлевать соглашение.

В сезоне-2025/26 Кузяев провёл за казанцев 19 матчей во всех турнирах и не отметился голами или результативными передачами. В чемпионате России на его счету было 16 встреч.

Ранее гендиректор «Рубина» Александр Айбатов сообщал, что контракт Далера Кузяева истёк и продлевать его не будут, поэтому футболист покинет клуб. Кузяев перешёл в «Рубин» в сентябре 2025 года, провёл 19 матчей без голов и передач, а ранее играл за «Гавр», «Зенит», «Ахмат» и «Нефтехимик», а также за сборную России (53 матча, 3 гола).