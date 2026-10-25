Квартира может оказаться с обременением: В Госдуме назвали главную проверку перед покупкой жилья

Перед покупкой квартиры необходимо проверить сведения о недвижимости через Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Выписка позволит узнать основные характеристики объекта, зарегистрированные права и наличие обременений. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин в беседе с RT.

По словам парламентария, ранее для получения информации об объекте использовался кадастровый паспорт, однако с 1 января 2017 года его перестали выдавать. Сведения кадастра и реестра прав объединили в ЕГРН, поэтому именно выписка из него служит актуальным источником информации.

Для базовой проверки квартиры Чаплин рекомендовал заказать выписку об основных характеристиках и зарегистрированных правах. Она поможет выяснить, имеются ли ограничения или обременения. Если необходимы сведения о границах, координатах и схемах, следует выбрать выписку об объекте недвижимости.

При этом общедоступную информацию о чужой недвижимости вправе запросить любой человек. Однако персональные данные собственника-физлица защищены: его фамилия, имя и отчество раскрываются с согласия владельца, внесённого в ЕГРН, либо в предусмотренных законом случаях.

«Попросите продавца предоставить свою официальную выписку», — посоветовал депутат.

Оформить документ можно через «Госуслуги», личный кабинет Росреестра или многофункциональный центр. Для подачи заявления понадобятся кадастровый номер либо другие данные, позволяющие определить объект, а также сведения о заявителе.

При онлайн-заказе потребуется авторизация через «Госуслуги», а при обращении в МФЦ — документ, удостоверяющий личность. Стоимость выписки зависит от её вида и способа получения, поэтому актуальный тариф Чаплин рекомендовал уточнять в официальном сервисе.

Ранее Life.ru рассказывал, какие документы необходимо проверить перед покупкой квартиры на первичном и вторичном рынке. Эксперты рекомендовали в первую очередь запросить свежую выписку из ЕГРН, чтобы убедиться в наличии зарегистрированных прав и отсутствии арестов, ипотеки и других обременений. Также покупателям посоветовали проверить правоустанавливающие документы продавца и сведения о зарегистрированных в квартире жильцах.