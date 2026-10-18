Mash Money: Спрос на частные дома в России вырос почти на 13% за восемь месяцев

Спрос на частные дома в России вырос на 12,7% за первые восемь месяцев 2026 года, однако массового перехода покупателей из квартир в индивидуальное жильё не ожидается. Об этом сообщает Mash Money, проанализировавший ситуацию на рынке недвижимости и влияние новых условий семейной ипотеки.

С января по август в стране зарегистрировали 249 тысяч сделок с объектами индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Это на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Дополнительный интерес к строительству собственных домов стимулируют изменения программы семейной ипотеки. Однако доступность льготных кредитов не означает, что россияне начнут массово отказываться от покупки квартир.

Главным препятствием остаётся стоимость недвижимости. По оценке Mash Money, частный дом в среднем обходится покупателям в два-три раза дороже квартиры. Поэтому даже сниженная ипотечная ставка не всегда позволяет семье рассчитывать на строительство собственного жилья.

Есть и другие ограничения. Для оформления семейной ипотеки на ИЖС требуется строительство с использованием эскроу-счёта, а количество проектов, соответствующих этим условиям, пока ограничено.

Эксперты отмечают, что дальнейший рост спроса будет зависеть от финансовых возможностей покупателей и доступности подходящих предложений. При этом увеличение числа желающих построить дом может привести к подорожанию загородной недвижимости, хотя масштабы возможного роста цен пока оценить сложно.