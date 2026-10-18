Двушка по цене айфона: На Южном Урале массово распродают квартиры почти даром

В Челябинской области выставляют на продажу квартиры за несколько сотен тысяч рублей из-за опасений, связанных с последствиями Кыштымской радиационной аварии. Несмотря на сообщения о нормальном радиационном фоне, местные жители не спешат оставаться в населённых пунктах, затронутых радиоактивным загрязнением. Об этом сообщает SHOT.

Особенно заметна ситуация в посёлке Береговом, где проживает менее полутора тысяч человек. По подсчётам Telegram-канала, здесь продают не менее 19 квартир. Двухкомнатное жильё площадью 43 квадратных метра с устаревшим ремонтом оценили всего в 300 тысяч рублей. За трёшку просят от 400 тысяч, тогда как другие предложения варьируются от 450 до 800 тысяч рублей.

Причиной столь низких цен стали опасения за здоровье. Некоторые наследники отказываются переезжать в недвижимость умерших родственников, связывая случаи онкологических заболеваний в семьях с радиационным прошлым местности. Однако доказательств такой причинно-следственной связи не приводится. В объявлениях также встречаются уточнения, что здания возвели ещё до катастрофы 1957 года.

Береговой расположен рядом с озером Пороховым. В инвестиционном паспорте Каслинского района за 2023 год отмечается, что часть муниципальной территории пострадала от Восточно-Уральского радиоактивного следа.