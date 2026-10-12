Радиация превышена в 20 раз! В посылке из Израиля нашли часы, несущие «смерть»

Домодедовские таможенники обнаружили радиоактивные авиационные часы в посылке из Израиля, адресованной жителю Удмуртии. Уровень ионизирующего излучения на поверхности устройства превысил естественный радиационный фон в 20 раз. Об этом Life.ru узнал у представителей ФТС РФ.

Посылка прошла через систему радиационного контроля, которая сработала на часы, находившиеся в рюкзаке. Вместе с ним в отправлении были сумка и другие вещи. Проверка показала, что мощность дозы на поверхности часов составляет 2,75 микрозиверта в час. По заключению специалистов, устройство представляет опасность при бытовом использовании.

В сопроводительных документах отправитель указал, что пересылает ключи, сумку, рюкзак и одежду. Радиоактивные часы в перечне содержимого не значились. По итогам санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзор установил несоответствие товара единым санитарным требованиям Таможенного союза. Ввоз часов в Россию запрещён, поэтому посылку вернут отправителю в Израиль.

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