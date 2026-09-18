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Опубликовано 18 сентября, 13:15

В Шереметьево таможенники нашли у россиянки драгоценности на 6 млн рублей

Обложка © Пресс-служба ФТС России

Обложка © Пресс-служба ФТС России

Шереметьевские таможенники обнаружили у 42-летней россиянки незадекларированные ювелирные изделия и огранённые самоцветы общей стоимостью 6 млн рублей. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

Женщина прилетела из Пекина и была остановлена на «зелёном коридоре» во время выборочного контроля. В её сумке нашли 74 минерала и 26 ювелирных изделий — кольца, серьги и ожерелье, упакованные в зип-пакеты.

«Нарушительница пояснила, что является дизайнером ювелирной компании и приобрела товар в Китае для изготовления реплик и последующей их продажи в Москве», — сообщили в ФТС.

Экспертиза установила, что украшения изготовлены из золота 750-й и 585-й пробы со вставками из бриллиантов и культивированного жемчуга. Среди камней также оказались рубины, сапфиры, изумруды, аквамарины, танзаниты, турмалины, цирконы, гранаты, опалы, аметисты и другие минералы.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Суд назначил женщине штраф в размере 200 тысяч рублей и постановил конфисковать товар.

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Ранее Life.ru рассказывал о задержании в Шереметьево участников группы, перевозившей драгоценности для перепродажи. У одного из фигурантов в багаже обнаружили ювелирные изделия общей стоимостью около 23 млн рублей. В ходе дальнейших мероприятий правоохранители задержали ещё двух предполагаемых участников схемы.

Больше новостей о расследованиях, задержаниях и уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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