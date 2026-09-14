Везли «подарки друзьям»: На Урале таможенники нашли более 120 ножей в багаже у иностранцев

Попытка провезти в Екатеринбург необычные подарки для друзей закончилась проверкой на таможне. У двух пассажиров из Узбекистана обнаружили 121 нож общим весом 23,5 кг, причём 15 предметов эксперты признали холодным оружием. Об этом Life.ru сообщили в ФТС РФ.

В Кольцово у иностранцев изъяли 121 незадекларированный нож. Видео © ФТС России

Пассажиры прилетели в аэропорт Кольцово из Намангана. Оба прошли через «зелёный» коридор, однако во время выборочного контроля их багаж решили досмотреть. У одного мужчины в рюкзаке нашли 62 ножа. Ещё 59 изделий другой пассажир перевозил в двух текстильных мешках: каждый предмет находился в чехле, а на лезвиях и рукоятках были различные рисунки и орнаменты.







Общий вес обнаруженного составил 23,5 кг. Экспертиза показала, что изделия выполнены по типу национальных узбекских и таджикских ножей «Пчак» в кустарных мастерских с использованием промышленного оборудования. Большую часть находки специалисты отнесли к хозяйственно-бытовым, кухонным и разделочным ножам. При этом 15 экземпляров признали холодным оружием.

В отношении обоих пассажиров возбудили административные дела по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ о недекларировании товаров. Нарушителям может грозить штраф до двукратной стоимости продукции, а сами изделия могут конфисковать.

Ранее необычный сувенир обнаружили таможенники в багаже 44-летнего россиянина, прилетевшего из Камрани во Вьетнаме. Во время выборочного контроля в аэропорту Новокузнецка специалисты нашли два чучела редких сиамских крокодилов. Находку удалось выявить с помощью рентгеновского оборудования.