Три чемодана Dior, YSL и Burberry: Россиянин попался в Пулково с обновками на 3 млн рублей

Три чемодана с дорогой одеждой и аксессуарами обернулись для 47-летнего россиянина проблемами с законом. После прилёта из Рима через Стамбул его выборочно остановили в Пулково, а внутри багажа нашли 42 новых изделия известных марок. Об этом Life.ru сообщили в ФТС России.

В Пулково нашли незадекларированную одежду брендов на 3 млн рублей. Фото © Предоставлено Life.ru

Путешественник выбрал для прохождения контроля «зелёный» коридор, однако попал под выборочную проверку. Инспекторы Пулковской таможни решили внимательнее изучить его багаж. Содержимое трёх чемоданов оказалось куда интереснее обычного отпускного гардероба. В них обнаружили обувь, одежду, барсетки и ремни Burberry, Dior, YSL, Zegna и Stone Island.

Всего сотрудники таможни насчитали 42 изделия. Сам мужчина утверждал, что покупал вещи исключительно для личного пользования и потратил на них примерно 1,5 млн рублей. При этом россиянин заявил, что не знал о необходимости декларировать подобные покупки при возвращении в страну. Проведённая экспертиза показала, что вся обнаруженная продукция новая. Её совокупную стоимость специалисты оценили более чем в 3 млн рублей.

В отношении пассажира возбудили административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ — за недекларирование товаров. После этого мужчина выплатил штраф в размере 356 тысяч рублей. Теперь ему предстоит решить вопрос с дальнейшим таможенным оформлением изъятых товаров.

При пересечении таможенной границы ЕАЭС самолётом пассажир обязан подать декларацию, если таможенная стоимость перевозимых товаров превышает 10 тысяч евро в эквиваленте и (или) их общий вес составляет более 50 килограммов.

Ранее необычный сувенир из Франции обернулся административным делом для 27-летней россиянки. В её багаже обнаружили французскую армейскую каску, выпущенную в 1915 году и признанную таможенниками культурной ценностью. После обнаружения исторического предмета в отношении россиянки таможенники возбудили дело об административном правонарушении.