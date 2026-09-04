В Пулково у пассажира из Кипра нашли незадекларированные $32,9 тысячи наличкой

В аэропорту Пулково у пассажира, прибывшего с Кипра, обнаружили почти 33 тысячи долларов наличными, которые не были задекларированы при прохождении контроля. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу ФТС России.

Мужчина прилетел в Санкт-Петербург через Стамбул и воспользовался зелёным коридором. На вопрос сотрудников таможни о количестве перевозимых денег он заявил, что при нём находится 10 тысяч долларов.

Однако после проверки выяснилось, что фактическая сумма была значительно выше — $32,9 тысячи. Размер незадекларированной части превысил 2,6 млн рублей в пересчёте по курсу.

Пассажир пояснил, что ранее хранил эти средства на банковском счёте на Кипре, а перед поездкой снял наличные. По его словам, он не учёл требования российского законодательства о декларировании крупной суммы при пересечении границы.

Мужчина признал нарушение и раскаялся. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 200.1 УК РФ о контрабанде наличных денежных средств в крупном размере.

За такое нарушение предусмотрены штрафы, которые могут составлять от трёхкратной до десятикратной суммы незаконно перемещённых денег, а также другие виды наказания, включая ограничение свободы или принудительные работы.

Ранее в аэропорту Пулково таможенники обнаружили у гражданина Турции 36 ампул и 4 флакона с тестостероном, который относится к сильнодействующим веществам. Мужчина заявил, что везёт спортивные витамины, но документов на препараты не предоставил.