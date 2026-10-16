Россияне продолжают скупать жильё в Турции: граждане РФ уже пятый год обходят всех иностранцев

Россияне пятый год подряд удерживают лидерство среди иностранных покупателей недвижимости в Турции. В сентябре 2026 года граждане РФ приобрели 388 квартир и домов, увеличив число сделок по сравнению с августом, когда было куплено 343 объекта. Об этом свидетельствуют данные Турецкого института статистики (TUIK).

Российские покупатели значительно опередили граждан других стран. На втором месте оказались жители Ирака, которые приобрели 166 объектов недвижимости, а тройку лидеров замкнули немцы со 162 сделками.

Россияне возглавляют рейтинг иностранных покупателей турецкого жилья с 2022 года. По итогам 2025-го граждане РФ приобрели в республике более 3,6 тысячи квартир и домов, сохранив первое место среди иностранцев. В целом сентябрь оказался удачным месяцем для турецкого рынка недвижимости. Иностранные граждане купили 2167 жилых объектов, что на 9,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Life.ru рассказывал, что Турция заняла второе место среди зарубежных направлений по спросу россиян на покупку недвижимости. По итогам девяти месяцев 2026 года на страну пришлось 10,2% заявок российских покупателей против 8,4% годом ранее. Первое место занял Таиланд с долей 17,8%.