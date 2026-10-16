РСТ связал падение цен на туры в Турцию с окончанием сезона, а не с ливнями

Российский союз туриндустрии (РСТ) опроверг сообщения о резком снижении цен на туры в Турцию из-за непогоды, корректировка вызвана окончанием пляжного сезона. Там заметили, что падение стоимости путёвок наблюдается в это время каждый год.

«Данных, подтверждающих такое падение цен и его связь с непогодой, нет. По словам туроператоров, в октябре пляжный сезон в Анталье завершается, спрос снижается, поэтому цены традиционно корректируются», — сообщили в пресс-службе РСТ.

Там пояснили, что стоимость отдыха зависит от нескольких факторов: дат вылета, наличия мест на рейсах, категории отеля и условий проживания. Поэтому отдельные недорогие предложения не отражают общую ситуацию на туристическом рынке.

Ранее журналисты SHOT сообщили о резком удешевлении путёвок в Анталью на фоне сильных ливней. По данным канала, туры с системой «всё включено» предлагались по цене от 30 тысяч рублей.