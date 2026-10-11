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Регион
Опубликовано 11 октября, 08:21

Бали, подвинься: Соседняя страна зовёт россиян к морю и зелёным горам

Глава МИД Восточного Тимора заявил о планах развивать туризм из России

Обложка © Wikipedia / Graham Crumb

Обложка © Wikipedia / Graham Crumb

Восточный Тимор рассчитывает стать новым местом отдыха для россиян, воспользовавшись популярностью соседнего индонезийского острова Бали. О желании привлечь путешественников из РФ рассказал глава МИД республики Бендиту Фрейташ в беседе с РИА «Новости».

По словам дипломата, добраться до страны с известного курорта можно всего за час и 40 минут на самолёте. Власти надеются, что столь небольшое расстояние заинтересует иностранных гостей, включая российских отпускников, которые уже активно посещают этот регион Юго-Восточной Азии.

Привлекать путешественников республика собирается не только морским побережьем, но и живописными природными ландшафтами, а также местными традициями.

«У нас красивое море, покрытые зеленью горы, богатая и самобытная культура», — подчеркнул министр.

С 4 по 6 октября Фрейташ находился в Москве. Его поездка стала первым официальным визитом руководителя тиморского внешнеполитического ведомства в Россию за всю историю дипломатических отношений двух государств. В заключительный день состоялись переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Ранее Life.ru сообщал, что по итогам московской встречи глава тиморской дипломатии пригласил российского коллегу посетить республику. Предложение прозвучало во время совместной пресс-конференции министров.

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