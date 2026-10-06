Глава МИД Восточного Тимора пригласил Лаврова в республику

Министр иностранных дел Восточного Тимора Бендиту Фрейташ пригласил главу МИД России Сергея Лаврова посетить республику. Предложение прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров министров в Москве.

Поводом стал вопрос журналиста о том, собирается ли Лавров приехать в Восточный Тимор. Министры рассмеялись и переглянулись, после чего Фрейташ обратился к российскому коллеге.

«Мы очень надеемся вас увидеть в возможный момент», — сказал глава МИД Восточного Тимора.

«Надеюсь, меня примут хорошо», — с улыбкой ответил Лавров.

Фрейташ находится в Москве с официальным визитом с 4 по 6 октября. Его поездка стала первым в истории российско-тиморских дипломатических отношений официальным визитом главы МИД Восточного Тимора в Россию. До переговоров российская сторона заявляла, что министры намерены обсудить развитие политического диалога, торговли, гуманитарного сотрудничества и договорно-правовой базы отношений.

Ранее Life.ru сообщал, что Восточный Тимор заявил о готовности открыть собственное посольство в России. Об этом премьер-министр республики Шанана Гужмау говорил в июне на встрече с Владимиром Путиным в Казани. Дили также приветствовал возможность открытия российского диппредставительства в Восточном Тиморе.