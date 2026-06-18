Восточный Тимор заявил о готовности открыть посольство в России

Восточный Тимор намерен учредить собственную дипломатическую миссию на территории РФ и приветствует аналогичный шаг со стороны Москвы. Такое заявление сделал премьер-министр страны Шанана Гужмау на встрече с Владимиром Путиным в кулуарах саммита Россия — АСЕАН в Казани.

Глава правительства подчеркнул, что республика открыта к идее появления российского посольства у себя. Одновременно он указал на стремление Дили присутствовать в Москве наравне с другими азиатскими партнёрами.

«Все азиатские страны имеют посольства в Москве, и мы тоже, будучи членом АСЕАН, намереваемся иметь посольство в России в будущем», — пояснил Гужмау.

По его словам, стороны готовы запустить консультации по линии внешнеполитических ведомств. Речь идёт о начале предварительного обсуждения ряда двусторонних соглашений. Встреча прошла на полях юбилейного саммита, посвящённого 35-летию партнёрства России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Казани.

Ранее на полях саммита АСЕАН в Казани Владимир Путин побеседовал с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном. В Кремле ранее отметили, что Бангкок остаётся старейшим партнёром Москвы в Юго-Восточной Азии, в 2027 году стороны отметят 130-летие дипотношений, основанных на дружбе и взаимном уважении. Государства поддерживают регулярный политический диалог, плотные контакты МИД и наращивают торгово-экономические связи. Отдельное внимание уделено туризму: в 2025 году королевство посетили более 1,9 миллиона россиян, а с начала текущего года — уже свыше 850 тысяч.