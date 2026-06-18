Ушаков: Путин разъяснил представителям стран АСЕАН позицию России по Украине
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент Владимир Путин на первом заседании саммита Россия — АСЕАН в Казани подробно разъяснил позицию РФ по ситуации вокруг Украины. Представители стран-участниц ассоциации проявили интерес к этим оценкам, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в комментарии Первому каналу.
«Он просто предложил, если у коллег есть интерес выслушать наши оценки ситуации на поле боя, вообще ситуации вокруг украинского конфликта, то я сделаю. Коллеги проявили заинтересованность», — сказал Ушаков.
По его словам, российский лидер в ходе заседания дал достаточно подробную оценку происходящего вокруг Украины и пояснил позицию Москвы. Саммит, посвящённый 35-летию отношений России и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что европейские власти настаивают на продолжении войны на Украине, ошибочно полагая, что ситуация на фронте складывается в пользу украинских сил, что не соответствует действительности. По его словам, именно это заблуждение лежит в основе их позиции.
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