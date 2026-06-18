Ушаков: Путин разъяснил представителям стран АСЕАН позицию России по Украине

Президент Владимир Путин на первом заседании саммита Россия — АСЕАН в Казани подробно разъяснил позицию РФ по ситуации вокруг Украины. Представители стран-участниц ассоциации проявили интерес к этим оценкам, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в комментарии Первому каналу.

«Он просто предложил, если у коллег есть интерес выслушать наши оценки ситуации на поле боя, вообще ситуации вокруг украинского конфликта, то я сделаю. Коллеги проявили заинтересованность», — сказал Ушаков.

По его словам, российский лидер в ходе заседания дал достаточно подробную оценку происходящего вокруг Украины и пояснил позицию Москвы. Саммит, посвящённый 35-летию отношений России и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.