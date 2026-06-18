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18 июня, 09:07

Ушаков: ЕС настаивает на продолжении конфликта из-за иллюзий о ‎победе ВСУ

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Европейские власти очень хотят продолжения боевых действий на Украине, пребывая в заблуждении, что инициатива сейчас якобы находится в руках киевского режима. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с ИС «Вести».

«Европейцы явно настаивают, что необходимо продолжать войну, причём они руководствуются совершенно неверным, ложным постулатом, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно», — подчеркнул он.

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Ранее песс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что у Москвы есть большие сомнения в выполнении условий Евросоюза для заключения перемирия на Украине. Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже говорил о невозможности достичь договорённостей с Киевом, учитывая все его террористические действия, направленные, в том числе против детей.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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