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16 июня, 00:58

Нардеп Дмитрук призвал Украину начать прямой диалог с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim

Руководство Украины должно прекратить выполнять указания Запада и вступить в диалог с Российской Федерацией. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

«Нужно отказаться выполнять их запросы и начать прямой диалог с Россией», — заявил Дмитрук.

Нардеп подчеркнул, что текущий конфликт не может быть завершён в ближайшее время или осенью, поскольку в его продолжении заинтересованы страны Европы. По словам политика, для урегулирования необходимо противостоять как главарю киевского режима, так и странам Запада, заинтересованным в эскалации.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает необходимым провести трёхсторонние переговоры с участием президента России Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского. Он высказал мнение, что сторонам следует встретиться и обсудить, как преодолевать последствия нынешнего конфликта.

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Виталий Приходько
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