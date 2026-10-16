Райский отпуск за копейки, но есть нюанс: Туры из России в Турцию подешевели до ₽30 тысяч

Отдых в турецкой Анталье заметно подешевел на фоне сильнейших ливней, обрушившихся на популярный курорт. Теперь пятидневную поездку по системе «всё включено» можно приобрести всего за 30 тысяч рублей с человека. О появлении бюджетных предложений сообщает Telegram-канал SHOT.

За указанную сумму туристам предлагают провести пять ночей в четырёхзвёздочной гостинице, расположенной в пригороде Антальи. Желающим отдохнуть в отеле более высокого уровня придётся заплатить от 35,3 тысячи рублей. В стоимость уже включены перелёт из Москвы и обратно, проживание, питание, трансфер, страховка и топливный сбор. Цены действуют при размещении двух человек в одном номере.

Столь привлекательные предложения появились на фоне разгула стихии. Турецкое побережье накрыли проливные дожди, которые, по словам мэра Антальи, стали сильнейшими за последнее столетие. Непогода серьёзно нарушила планы отдыхающих, рассчитывавших провести отпуск на пляже.

В гостиницах персонал спешно закрывал открытые бассейны и убирал шезлонги, опасаясь, что их смоет потоками воды. Из-за шторма купание в море тоже оказалось небезопасным. Впрочем, некоторых российских путешественников погодные условия не испугали: отдыхающие продолжали заходить в воду даже под сильным дождём.

При этом дешёвые путёвки не гарантируют подходящей погоды. Стоимость конкретного тура зависит от дат вылета, категории гостиницы и наличия свободных мест.

Ранее Life.ru сообщал, что число погибших в результате разрушительного наводнения в Стамбуле увеличилось до трёх человек. Среди жертв стихии оказался 14-летний подросток, получивший смертельный удар током в затопленном районе. Проливные дожди также нарушили работу городского транспорта и вынудили перенаправить 43 самолёта на запасные аэродромы.