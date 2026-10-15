В Стамбуле рекордные ливни вызвали более 1,2 тысячи подтоплений

В Стамбуле сильнейшие дожди привели к 1277 подтоплениям и 15 оползням. За сутки в отдельных районах города выпало почти 200 миллиметров осадков, что приблизилось к историческому рекорду. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber со ссылкой на местные метеорологические службы.

Стамбул накрыл рекордный ливень. Видео © X / Özet Geç

По информации синоптиков, прежний максимум осадков в Стамбуле зафиксировали в 1985 году. Тогда показатель составил около 194 миллиметров. В нынешний период непогоды наиболее интенсивные дожди прошли в северных районах мегаполиса.

Согласно данным губернаторства Стамбула, в районе Бейкоз-Омерли выпало 193,84 миллиметра осадков, в Арнавуткёе — 125,9 миллиметра, а в Сарыере — 124,72 миллиметра. В отдельных частях города вода затопила жилые дома, магазины, дороги и подземные переходы.

С 06:00 до 20:00 14 октября экстренные службы получили 2518 обращений от жителей. Помимо подтоплений и оползней, специалисты зарегистрировали 47 случаев, когда люди оказались заблокированы водой, 13 падений деревьев и два случая повреждения крыш сильным ветром.

Из-за скопления воды движение автомобилей на ряде дорог практически остановилось. Загруженность магистралей в часы пик достигала 89%. Некоторые автомобили застряли на затопленных участках, а вода проникла в тоннели и подземные переходы.

Для устранения последствий ливней власти направили более восьми тысяч специалистов и две тысячи единиц техники. Они откачивают воду, освобождают проезжую часть и оказывают помощь жителям пострадавших районов.

На 15 октября власти объявили жёлтый уровень метеорологической опасности. В городе отменили очные занятия во всех государственных и частных учебных заведениях. Беременные сотрудницы государственных учреждений, работники с инвалидностью и некоторые категории родителей получили административный выходной. С вечера 14 октября власти также временно запретили движение мотоциклов.

Синоптики ожидают продолжения дождей до конца четверга. Жителей и туристов призвали отказаться от необязательных поездок и учитывать риск новых подтоплений.

Ранее в стамбульском районе Эсенюрт прохожие спасли женщину, которую сильное течение унесло с дороги во время ливня. Очевидцы бросились на помощь и сумели вытащить пострадавшую из воды. Происшествие попало на видео, которое распространили турецкие СМИ. Непогода началась вечером 13 октября и затронула несколько районов мегаполиса, включая Башакшехир и Султангази. Потоки воды затопили жилые помещения, торговые объекты и подземные переходы. На некоторых улицах автомобили не могли продолжить движение из-за высокого уровня воды. Городской центр координации чрезвычайных ситуаций AKOM также предупредил о порывах ветра до 80 километров в час и вероятности новых подтоплений.