Стамбул захлебнулся в ливнях: Потоки воды смывают людей, а машины застревают на улицах
В Стамбуле женщину унесло с дороги потоком воды во время мощного ливня
В Стамбуле прохожие спасли женщину, которую сильным потоком воды унесло прямо с дороги. Инцидент произошёл в районе Эсенюрт после мощного ливня, передаёт турецкое агентство İHA.
Ураганный ветер и ливни обрушились на Стамбул, улицы ушли под воду. Видео © X / yirmiucderece / tv100
На кадрах с места происшествия видно, как пострадавшую сносит течением. Окружающие бросились ей на помощь и сумели вытащить из воды. Момент спасения попал на видео.
Непогода накрыла мегаполис вечером 13 октября. К утру следующего дня улицы превратились в реки, а некоторые автомобили оказались в водяных ловушках. Движение транспорта на отдельных участках серьёзно осложнилось.
Особенно тяжёлая обстановка сложилась в районах Эсенюрт, Башакшехир и Султангази. Вода проникла в жилые дома, магазины и производственные помещения. Подтопленными оказались и подземные переходы.
По прогнозу городского центра координации чрезвычайных ситуаций AKOM, порывы ветра могут достигать 50–80 км/ч. В отдельных частях Стамбула ожидается до 70 миллиметров осадков на квадратный метр в пересчёте на слой воды.
Наиболее интенсивные дожди с сильным ветром прогнозируются до четверга, 15 октября. Жителей предупредили об угрозе новых подтоплений и перебоев в движении транспорта.
Ранее Life.ru рассказывал о разрушительном наводнении в Стамбуле, которое в сентябре 2023 года унесло жизни двух человек. Тогда потоки воды затопили дома, станции метро и больницу, а также сносили припаркованные автомобили.
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