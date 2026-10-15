Число жертв мощного наводнения в Стамбуле выросло до трёх

Мощное наводнение в Стамбуле унесло жизни трёх человек, в том числе 14-летнего подростка. После проливных дождей улицы турецкого мегаполиса превратились в реки, автомобили застревали в воде, а десятки самолётов не смогли приземлиться в аэропорту города. О последствиях стихии сообщает Türkiye Today.

Число жертв сильного наводнения в Стамбуле выросло до трёх. Видео © X/ World Data Analysis

В районе Бейкоз количество осадков, по данным издания, достигло 242 миллиметров. Это один из самых высоких показателей для Стамбула за последние четыре десятилетия. Вода проникла в жилые дома и магазины, затопила подземные переходы и нарушила движение транспорта.

Одной из жертв непогоды стал 14-летний мальчик. В районе Фатих он наступил в лужу неподалёку от парка и получил смертельный удар электрическим током. Ребёнка доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Власти начали выяснять, откуда в воде появилось опасное напряжение.

Ещё один трагический случай произошёл в районе Сарыер. 34-летний мужчина пытался перейти затопленную дорогу, потерял равновесие и ударился головой о бордюр. Пострадавшего госпитализировали, но позднее он скончался.

Третьего погибшего обнаружили возле парка Садабад в районе Кягытхане. По предварительной информации, это человек, который ранее пропал в Сарыере. Предполагается, что его унесло сильным течением. Личность погибшего устанавливают.

Ливни серьёзно нарушили авиасообщение. В общей сложности 43 самолёта, направлявшихся в аэропорт Стамбула, перенаправили на запасные аэродромы. В аэропорту Сабиха Гёкчен полёты временно приостанавливали. Из-за подтоплений также возникли перебои в работе метро и трамваев, часть маршрутов удалось восстановить лишь утром 15 октября.

В Стамбуле и ещё пяти турецких провинциях отменили занятия в школах. Власти призвали жителей подвальных и цокольных этажей временно перебраться выше, а также избегать подземных переходов и затопленных дорог.

Накануне Life.ru публиковал кадры спасения женщины в Стамбуле, которую мощным потоком воды начало уносить прямо с дороги. Происшествие случилось в районе Эсенюрт: очевидцы бросились на помощь и сумели вытащить пострадавшую из воды. К тому моменту ливни уже затопили улицы, магазины и подземные переходы сразу в нескольких районах города.