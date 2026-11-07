Очередь на получение жилья для российских военнослужащих до конца 2026 года сократится на 20 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов во время сдачи нового многоквартирного дома в Московской области.

«В этом году очередь сократится на 20 тыс. человек за счёт того, что мы вводим в эксплуатацию целый ряд домов», — сообщил глава военного ведомства.

Новый жилой комплекс, сданный 7 ноября в Подмосковье, рассчитан на 334 квартиры. Жильё предназначено для военнослужащих и членов их семей.

Обеспечение военных квартирами остаётся одним из приоритетных направлений работы Минобороны.

Для сравнения, по итогам 2025 года очередь на постоянное жильё сократилась на 1,2 тысячи человек. Тогда Белоусов также сообщил, что почти 17 тысяч военнослужащих получили служебные квартиры. В ведомстве отмечали необходимость ускорить строительство и повысить доступность жилья для военных.

Помимо предоставления квартир, военнослужащие могут приобретать недвижимость через накопительно-ипотечную систему. Ранее Life.ru подробно рассказывал об условиях военной ипотеки в 2026 году, включая доступные суммы, требования к участникам программы и особенности оформления жилищного кредита.