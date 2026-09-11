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Опубликовано 11 сентября, 15:35

Lamoda согласилась вернуть деньги за трусы после публикации SHOT ПРОВЕРКИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sharaf Maksumov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sharaf Maksumov

Lamoda согласилась вернуть покупателю деньги за трусы Calvin Klein после публикации SHOT ПРОВЕРКИ. Ранее мужчине отказывали в возврате белья, которое он заказал через интернет и которое не подошло ему по размеру.

В компании заявили, что сделали для клиента исключение. При этом Lamoda по-прежнему считает, что нижнее бельё нельзя возвращать даже при дистанционной покупке.

На практике оформить возврат оказалось непросто. В пункте выдачи товар сначала принимать отказались и попросили показать распечатанный официальный ответ Lamoda.

После этого возврат предложили провести как «брак». Сам покупатель при этом сразу предупредил, что никаких дефектов у товара нет.

Изначально Lamoda ссылалась на внутренние правила и письмо Роспотребнадзора. Однако разъяснения самого ведомства указывают, что перечень невозвратных товаров относится к обычной розничной торговле и не распространяется на дистанционные покупки.

По общему правилу покупатель вправе отказаться от качественного товара, приобретённого онлайн, после его получения в течение семи дней. Если продавец письменно не сообщил порядок и сроки возврата, этот период может увеличиться до трёх месяцев. Исключение составляют товары с индивидуально-определёнными свойствами.

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Ранее Life.ru вместе с SHOT ПРОВЕРКОЙ разбирался, какие товары на маркетплейсах действительно можно вернуть, включая бельё, косметику и другие спорные категории. В материале разбирались различия между покупкой в обычном магазине и дистанционной торговлей, а также случаи злоупотреблений со стороны покупателей. Отдельное внимание уделялось тому, почему внутренние правила площадки не могут автоматически отменять права, предусмотренные законом.

Больше новостей о правах покупателей и правилах торговли — в разделе «Право» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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