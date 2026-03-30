Lamoda сократила более тысячи сотрудников в 2025 году

Онлайн-ритейлер Lamoda в прошлом году расстался с тысячей сотрудников, сократив штат на 10%. Согласно отчётности ООО «Купишуз», если раньше в компании работало 12,5 тысячи человек, то теперь — 11,2 тысячи, передаёт РБК.

В компании уточнили, что под сокращение попал в основном линейный персонал. Это произошло из-за автоматизации складов, внедрения поштучной доставки и изменения логистических процессов. При этом IT-отдел, напротив, вырос на 23%.

Общие расходы на персонал снизились с 12 миллиардов до 11,05 миллиардов рублей, хотя прочие выплаты сотрудникам увеличились. Компания вложилась в технологии: траты на IT и техподдержку выросли в девять раз, до четырёх миллиардов рублей.

Финансовые итоги оказались противоречивыми. Выручка поднялась на 10%, до 117 миллиардов рублей, а вот чистая прибыль чуть снизилась — до 2,3 миллиардов рублей. Доходы от офлайн-точек упали на 10%: представитель Lamoda связал это с общим падением трафика в торговых центрах. При этом продажи через пункты выдачи внутри магазинов, наоборот, выросли, но особенности учёта не позволили отразить это в отчётности.

Основную выручку компании формируют два ключевых направления. Первое — это реализация выкупленных товаров силами собственной службы доставки, которая принесла почти 58 миллиардов рублей. Второе — комиссионное вознаграждение за работу по модели маркетплейса, здесь доход составил 24 миллиарда рублей. Оба показателя демонстрируют положительную динамику: рост на 10 и 19% соответственно. Что касается экспортных продаж, то они осуществляются преимущественно в двух странах — Белоруссии и Казахстане.

В компании объяснили снижение численности сотрудников.

«Снижение численности линейного персонала связано с повышением эффективности операционных процессов и инвестированием в развитие технологий: изменения процессов сортировки, упаковки и транспортировки товаров, переход от формирования заказов на складе к поштучной доставке и консолидации заказов на ПВЗ», — указано в сообщении, которое приводит ТАСС.

