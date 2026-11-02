Каждый эвакуированный из Алешек получит необходимое лечение. На пресс-конференции по итогам гуманитарной миссии уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова рассказала, что с прибывшими уже работают медики и психологи.

«Первая колонна людей, которая приняла решение остаться на территории РФ, доехала в пункт временного размещения изначально в Симферополе, затем часть отправилась в Краснодарский край, кто-то изъявил желание остаться в Скадовске», — подчеркнула она.

Для них заранее подготовили пункты временного пребывания на базе оздоровительных центров. Медицинский персонал встретил эвакуированных сразу после прибытия и оказал первичную помощь. Сейчас врачи продолжают работать с пациентами, каждому из которых при необходимости проведут лечение. Помимо этого, людям доступна психологическая поддержка.

Ранее Лантратова пообещала помочь жителям Алешек с жильём и восстановлением документов. Аппарат омбудсмена также намерен содействовать налаживанию связи с родственниками и решению других возникающих вопросов. Особое внимание уделят гражданам, нуждающимся в социальной поддержке. Для прибывших в Симферополь подготовили комнаты и горячее питание, а к работе подключились волонтёры. Гуманитарная операция завершилась 30 октября при участии уполномоченных по правам человека России и Украины. Для перевозки жителей задействовали 25 автобусов и девять машин скорой помощи.