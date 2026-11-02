Российские медики сопровождали жителей Алешек Херсонской области, которые во время гуманитарной миссии решили отправиться на Украину. Для эвакуированных организовали отдельную колонну, обеспечили питание, воду и медицинскую помощь, а лежачим пациентам предоставили сопровождение специалистов. Подробности операции раскрыла уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на пресс-конференции по итогам миссии.

По словам омбудсмена, для людей, выбравших выезд на Украину, разработали специальный маршрут. Сначала жителей доставили автобусами в Анапу, откуда они вылетели на самолёте в белорусский Гомель. Затем эвакуированные проследовали на украинскую территорию.

«Для тех людей, которые изъявили желание уехать на территорию Украины, была организована специальная колонна, которая привезла [их] в Анапу, откуда был организован борт самолета, который отвез украинскую сторону через Гомель Республики Беларусь на территорию Украины», — рассказала Лантратова.

Особое внимание, по её словам, уделили маломобильным гражданам. Среди покидавших город были люди, которые не могли самостоятельно передвигаться. Для них российская сторона выделила медицинских работников, сопровождавших пациентов на протяжении перевозки.

Лантратова подчеркнула, что эвакуированных также обеспечили всем необходимым в дороге. Сотрудники аппарата уполномоченного участвовали в сопровождении колонны и решении организационных вопросов.

Гуманитарная миссия в Алешках проходила при взаимодействии российских и украинских представителей. Для безопасной перевозки жителей подготовили 25 автобусов общей вместимостью не менее 750 человек, девять машин скорой помощи и более 50 медицинских специалистов.

Ранее Life.ru сообщал о завершении гуманитарной миссии в Алешках и соблюдении договорённостей между российской и украинской сторонами. По словам Яны Лантратовой, режим тишины действовал с 27 октября по 1 ноября и позволил организовать безопасный выезд местных жителей. Российские сапёры подготовили маршруты для гуманитарных колонн, а в город доставили десятки тонн продовольствия, медикаментов и других необходимых грузов.