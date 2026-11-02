В зарубежных СМИ распространялись многочисленные сообщения о возможных препятствиях при эвакуации мирных жителей из Алешек Херсонской области. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой, публикации о предполагаемых провокациях вызывали беспокойство у местного населения. Об этом она рассказала на пресс-конференции по итогам гуманитарной миссии.

«Было достаточно много вбросов в различных СМИ разных стран о том, что будет препятствие людям выехать с территории, что могут быть какие-то провокации», — сообщила Лантратова.

По словам омбудсмена, подобные сообщения особенно тревожили людей, которые готовились покинуть город. При этом конкретные зарубежные издания, распространявшие, по её мнению, недостоверную информацию, она не назвала.

Гуманитарная миссия в Алешках прошла 30 октября в рамках согласованного Россией и Украиной режима тишины. Жителям доставили продукты, медикаменты и другие необходимые вещи, а желающим уехать предоставили возможность выбрать направление эвакуации.

Для вывоза граждан подготовили 25 автобусов и девять автомобилей скорой помощи. Организацию миссии обеспечивали российский омбудсмен Яна Лантратова и уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.