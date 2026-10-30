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Опубликовано 30 октября, 18:52

Лантратова сообщила о завершении гуманитарной операции в Алешках

Яна Лантратова. Обложка © Telegram / lantratovaDOBRO

Яна Лантратова. Обложка © Telegram / lantratovaDOBRO

Гуманитарная миссия в Алешках завершена — эвакуируемые жители города рассаживаются по автобусам. Как сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, гражданские лица сами выбирают, куда отправиться, — в Россию или на Украину. Колонна состоит из 25 автобусов и девяти карет скорой помощи.

«Колонна с теми, кто уезжает на территорию Украины, едет туда. Колонна с теми, кто едет на территорию Российской Федерации, едет на территорию Российской Федерации. Мы сопровождаем людей к пункту временного размещения», — сказала она в видеосообщении в телеграм-канале.

По словам омбудсмена, всё прошло без инцидентов, обе стороны отметили высокую организацию процесса. Лантратова поблагодарила российских военнослужащих, первую леди США Меланию Трамп и всех причастных к проведению акции.

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Ранее жители Алешек попросили Яну Лантратову организовать ещё одну гуманитарную операцию. По их словам, в городе остаются люди, не способные самостоятельно покинуть свои дома.

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Матвей Константинов
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