Лантратова сообщила о завершении гуманитарной операции в Алешках

Гуманитарная миссия в Алешках завершена — эвакуируемые жители города рассаживаются по автобусам. Как сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, гражданские лица сами выбирают, куда отправиться, — в Россию или на Украину. Колонна состоит из 25 автобусов и девяти карет скорой помощи.

«Колонна с теми, кто уезжает на территорию Украины, едет туда. Колонна с теми, кто едет на территорию Российской Федерации, едет на территорию Российской Федерации. Мы сопровождаем людей к пункту временного размещения», — сказала она в видеосообщении в телеграм-канале.

По словам омбудсмена, всё прошло без инцидентов, обе стороны отметили высокую организацию процесса. Лантратова поблагодарила российских военнослужащих, первую леди США Меланию Трамп и всех причастных к проведению акции.