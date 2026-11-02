Ценой собственных жизней: Двое военных погибли при обеспечении гуммиссии в Алешках
Лантратова: Двое военных погибли при обеспечении гуманитарной миссии в Алешках
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Два человека, в том числе российский военный сапёр, погибли при подготовке гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Военнослужащие обеспечивали безопасный проход колонны, рискуя собственными жизнями. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на пресс-конференции по итогам операции.
«Мы, когда прибыли на территорию, перед тем, как заехать в Алешки вместе с моим коллегой [украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом], выразили соболезнования погибшему саперу и ещё одному военнослужащему, которые погибли в ходе выполнения [задачи]», — сообщила Лантратова.
По словам омбудсмена, именно благодаря работе военных удалось организовать доставку помощи и добровольную эвакуацию мирных жителей. Она выразила соболезнования семьям погибших, подчеркнув, что выполнение гуманитарной задачи потребовало серьёзных усилий и было сопряжено с опасностью.
Ранее Минобороны России подтвердило гибель гвардии сержанта Андрея Ведерникова из 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. По данным ведомства, 28 октября военнослужащий получил смертельное ранение при разминировании дороги для гуманитарной колонны.
Операция в Алешках прошла 30 октября в период согласованного прекращения огня. Для вывоза жителей подготовили 25 автобусов и девять машин скорой помощи. В город также доставили продукты, лекарства и другие необходимые вещи.
Ранее Life.ru сообщал о завершении режима тишины в Алешках. По словам Лантратовой, российская и украинская стороны выполнили взятые обязательства, благодаря чему удалось провести гуманитарную операцию. Сейчас обсуждается возможность организации новых миссий для помощи местным жителям.