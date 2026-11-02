Два человека, в том числе российский военный сапёр, погибли при подготовке гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Военнослужащие обеспечивали безопасный проход колонны, рискуя собственными жизнями. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на пресс-конференции по итогам операции.

«Мы, когда прибыли на территорию, перед тем, как заехать в Алешки вместе с моим коллегой [украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом], выразили соболезнования погибшему саперу и ещё одному военнослужащему, которые погибли в ходе выполнения [задачи]», — сообщила Лантратова.

По словам омбудсмена, именно благодаря работе военных удалось организовать доставку помощи и добровольную эвакуацию мирных жителей. Она выразила соболезнования семьям погибших, подчеркнув, что выполнение гуманитарной задачи потребовало серьёзных усилий и было сопряжено с опасностью.

Ранее Минобороны России подтвердило гибель гвардии сержанта Андрея Ведерникова из 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. По данным ведомства, 28 октября военнослужащий получил смертельное ранение при разминировании дороги для гуманитарной колонны.

Операция в Алешках прошла 30 октября в период согласованного прекращения огня. Для вывоза жителей подготовили 25 автобусов и девять машин скорой помощи. В город также доставили продукты, лекарства и другие необходимые вещи.