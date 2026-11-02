Значительная часть жителей Алешек покинула город ещё до начала гуманитарной миссии, поэтому многие автобусы возвращались без пассажиров. Данное заявление сделала на пресс-конференции уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Мы рассчитывали, что уедет ещё больше людей, но при этом мы понимали, что за период этого времени, сколько была сложная ситуация в Алешках, уже большое количество людей уехали. Мы рассчитывали на большее, но на самом деле обратно ехало пустых автобусов достаточно много», — сказала она.

Ранее Лантратова пообещала помочь эвакуированным из Алешек с жильём и восстановлением документов. Аппарат уполномоченного также намерен содействовать получению медицинской помощи и восстановлению связи с родственниками. Первых прибывших разместили в Симферополе, где для них подготовили комнаты и горячее питание. На месте с людьми работают врачи, психологи и волонтёры.