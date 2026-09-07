Лантратова объяснила, почему нельзя создавать открытую базу пропавших бойцов

Открытая интернет-база со статусами пропавших военнослужащих может стать инструментом для мошенников. Об этом Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова рассказала в интервью Life.ru.

По её словам, злоумышленники уже звонят родственникам пропавших и за деньги обещают «найти бойца», сообщить место лечения или якобы помочь включить человека в обмен. Вместо публичной базы нужен закрытый сервис, где родственник после подтверждения родства сможет отслеживать этапы поиска.

Почему поиск пропавших не всегда даёт быстрый ответ и что происходит с людьми в «теневом плену» — читайте в большом интервью Яны Лантратовой Life.ru.