Лантратова призвала ввести лицензии для частных домов престарелых

Более 1400 негосударственных организаций в России фактически предоставляют проживание и уход пожилым людям и инвалидам вне региональных реестров поставщиков социальных услуг. Об этом рассказала Life.ru Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

Она считает, что для стационарных учреждений, где человек круглосуточно зависит от персонала, лицензирование необходимо. По словам омбудсмена, ситуации, когда у взрослого человека отбирают телефон, не дают уйти или применяют к нему силу, нельзя оправдывать «реабилитацией».

Почему частные пансионаты оказываются в «серой зоне» и какие случаи уже пришлось брать на контроль — читайте в интервью Яны Лантратовой Life.ru.