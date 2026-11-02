Жители Алешек Херсонской области, которые во время гуманитарной миссии решили выехать на Украину, благополучно добрались до места назначения. На протяжении пути их сопровождали российские медики. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на пресс-конференции по итогам операции.

«Насколько мне известно, мы регулярно на связи с моим коллегой, омбудсменом Украины [Дмитрием Лубинцом], люди уже благополучно приехали домой», — рассказала Лантратова.

По словам омбудсмена, российская и украинская стороны продолжают поддерживать контакт после завершения миссии. Это позволяет обмениваться информацией о судьбе эвакуированных жителей и решать возникающие гуманитарные вопросы.

Операция в Алешках прошла 30 октября в рамках согласованного режима тишины. Местным жителям доставили продукты, медикаменты, топливо и другие необходимые вещи. Тем, кто хотел покинуть город, предоставили возможность самостоятельно выбрать направление выезда — в Россию или на Украину.

Для эвакуации подготовили 25 автобусов и девять машин скорой помощи. Отдельное внимание уделили людям, которым требовалось медицинское сопровождение. Российская сторона ранее сообщала, что жители, пожелавшие остаться в РФ, также благополучно добрались до пунктов временного размещения.