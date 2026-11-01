Латвия в первый раз за всю историю заняла пост председателя Совета Безопасности ООН и теперь собирается сделать украинскую тематику одним из своих главных направлений. Об этом рассказала постпред страны при ООН Санита Павлута-Десландес.

На месяц республика получает полномочия председательствующей стороны: в этот период она организует официальные и неформальные заседания совета. Латвия приняла эстафету после трёх европейских государств — ранее кресло главы занимали Дания, Франция и Греция.

Павлута-Десландес отметила, что именно во время руководства Совбезом страна оказывается наиболее на виду. По её словам, этот период позволяет Латвии отстаивать собственные интересы и ценности, укреплять свою узнаваемость и показать, что она действует ответственно.

Посол заявила, что Рига прилагает «все усилия», чтобы конфликт на Украине не уходил из поля зрения совета. Главной задачей своего председательства она назвала повышение безопасности республики. По её утверждению, добиться этого можно в том числе через помощь Киеву.

До этого Life.ru рассказывал, что профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен предупредил о рисках участия европейцев в переговорах по Украине. По его оценке, вовлечение европейских представителей способно усложнить дипломатический процесс и даже привести к его провалу. Такое мнение он высказал в эфире своего YouTube-канала.