Латвийского министра сняли с должности после пьяной поездки

Министр благосостояния Латвии Рейнис Узулниекс лишился должности после того, как его задержали за рулём в состоянии сильного алкогольного опьянения. При повторной проверке концентрация алкоголя приблизилась к 3,5 промилле, сообщает LSM.

Полицейские остановили чиновника 12 сентября в Ропажском крае. Первый замер показал 3,09 промилле алкоголя, а второй — почти 3,5. После задержания Узулниекса доставили в изолятор временного содержания, а полиция начала уголовный процесс.

Партия «Союз зелёных и крестьян» экстренно решила отозвать политика с министерского поста. Кроме того, Узулниекса исключили из входящего в объединение Латвийского крестьянского союза. Премьер-министр Андрис Кулбергс назвал пьяное вождение чиновника полной безответственностью и угрозой обществу.

Глава правительства распорядился освободить Узулниекса от обязанностей министра благосостояния. Временно руководить ведомством назначен Улдис Аугулис. Президент Латвии Эдгар Ринкевич также осудил произошедшее, подчеркнув, что государственные должностные лица не могут находиться выше закона.

Узулниекс занимал пост министра благосостояния с марта 2025 года и сохранил его после формирования правительства Кулбергса в 2026 году.

Ранее сообщалось, что в Пыть-Яхе, расположенном в Ханты-Мансийском автономном округе, тайный корпоратив в здании мэрии обернулся массовыми увольнениями чиновников социального блока. Перед Новым годом сотрудники управления культуры и спорта, а затем и управления образования собрались в муниципальном здании. Там они отмечали праздник с шампанским и шашлыками.Когда информация о попойке вскрылась, мэр инициировал дополнительные проверки. По их итогам своих должностей лишились вице-мэр Алексей Золотых и начальница управления образования Марина Букреева. В администрации подтвердили, что виновные понесли наказание.